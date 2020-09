A Marseille, Clean My Calanques affirme son ambition de développement

(Crédits : DR)

Depuis trois ans l'association invite tout à chacun à participer à des nettoyages bénévoles sur les plages et calanques de la cité phocéenne. Elle réalise également des interventions pédagogiques de prévention au sein d'écoles et d'entreprise. Face à l'engouement de la démarche, elle va désormais se structurer et continuer de se développer.