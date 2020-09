Lionel Canesi : "L'IA doit permettre à l'expertise-comptable d'aller vers l'expertise prédictive"

(Crédits : Pixabay (CC0 Creative Commons))

Alors que le numérique constitue l'un des axes de la relance, devant porter haut les couleurs hexagonales, il est aussi le thème central du congrès régional organisé par l'Ordre des experts-comptables Sud lequel interrogera "L'humain et le numérique". Comment intégrer vite et bien les nouvelles technologies, levier de transformation du métier mais aussi levier de compétitivité. Avec quels freins et quelle ambition ?