Idex souffle le chaud et le froid sur la ZAC Nice Méridia

Depuis 2016 et la livraison des premiers programmes immobiliers, la ZAC Nice Méridia se forme et se transforme. Hier, The Crown, Anis, Harmony Park, Pléiade et Odyssée, Palazzo Méridia. Demain, l'IMREDD, le Campus Sud des Métiers, l'Institut Physique de Nice, le pôle intergénérationnel, en attendant le méga-ensemble mixte Joïa Méridia, prévu à l'horizon 2025. Des opérations tertiaires, résidentielles, de commerces, de services, d'enseignement et de recherche qui peuplent et peupleront les 24 hectares de cette technopole urbaine, volet phare de l'OIN Eco-Vallée, à l'ouest de Nice. Soit, d'ici à 2030, 520 000 m² de bâti qu'il conviendra d'alimenter en chaud, en froid et en électricité, tout en limitant drastiquement l'apport en énergie extérieure non renouvelable. La Métropole Nice Côte d'Azur, faut-il le rappeler, parce que située en bout de ligne, s'insère dans un contexte de péninsule énergétique particulièrement sensible à la surconsommation et au risque de black-out.

Ensemblier et plus encore

Ce...