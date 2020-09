Pôle Emploi, le hackathon et le besoin d'innovation

On pensait le hackathon un peu aux oubliettes, tant il a été, durant une longue période, l'exercice auquel toutes les jeunes pousses et les jeunes développeurs, startupeurs ou électrons libres innovants se sont prêtés. Pôle Emploi, avec l'incubateur La Ruche Marseille, réitère l'exercice, évidemment pour la bonne cause.

Et ici la bonne cause concerne un sujet primordial, d'autant plus dans le contexte actuel qui a bouleversé et bouleverse encore les acquis, les habitudes prises et les manières redondantes de s'y prendre : l'emploi.

On le sait déjà, on ne recrute pas (plus) comme avant, il est désormais question de soft kills, de compétences acquises au cours de sa vie professionnelle mais pas forcément validées par un...