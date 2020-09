Jean-Luc Chauvin – CCIAMP : "Le monde économique ne peut pas rester sans rien faire"

(Crédits : DR)

Confirmé par le Tribunal Administratif, l'arrêté exigeant la fermeture des bars et restaurants à Aix-en-Provence et Marseille continue de générer l'ire chez les professionnels du secteur, mais aussi chez les autres acteurs économiques qui tel un seul homme ont décidé de frapper plus haut, en déposant recours devant le Conseil d'Etat. Revendiquant le droit à travailler, comme le rappelle le président de la chambre consulaire. Qui craint surtout les conséquences à moyen terme et un "tsunami".