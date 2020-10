Olivier Constant – AFNOR : "La norme n'est pas la réglementation"

(Crédits : DR)

Elle jalonne le quotidien des entreprises et fait office souvent de labellisation qui va bien, servant, dit l'association française, le développement économique et l'innovation. Surtout, elle naît d'une démarche volontaire, ce qui est tout le contraire des règles qui obligent. Bref, la norme c'est bien pour qui sait s'en servir et ça accompagne les stratégies, comme l'explique le nouveau directeur régional Provence Alpes Côte d'Azur.