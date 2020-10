Pourquoi M-Capital Partners lance un fonds rien que pour le tourisme

(Crédits : CC0 Public Domain)

Après l’Occitanie en 2019, la société de gestion née à Toulouse et ses partenaires lancent le Fonds Tourisme Côte d’Azur. Doté - à terme - d’une enveloppe de 60 M€, il vise à accompagner la transformation et l’attractivité de l’offre touristique du territoire en favorisant et en accélérant la mise en œuvre de projets de création, de rénovation ou de reprise. Une initiative qui s’inscrit dans un contexte de crise qui rebat les cartes d’une industrie où ceux qui n’auront pas su évoluer risquent de louper le train de la reprise.