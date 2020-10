Philippe Darmayan, l'industrie 4.0 et l'horizon 2023

(Crédits : DR)

Alors que la crise rebat les cartes et les acquis, que le plan de relance pousse à l'industrie moderne, propre, numérique et exportatrice, le président de l'UIMM, présent à Cagnes-sur-mer près de Nice, en profite pour exhorter les entrepreneurs à la juste prise de risque, à surtout savoir s'appuyer sur les compétences humaines et internes et à voir loin, ni trop, ni trop peu. Où comment, dans un environnement de risque, parier sur les opportunités.