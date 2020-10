L’Etat en soutien du plan de relance de Cannes ?

Ce serait l'acte de soutien bienvenu, de nature à calmer l'ire de David Lisnard, pas content du tout de la façon dont le gouvernement gère le risque sanitaire. Dans la presse, comme dans sa tribune parue dans l'Opinion, l'édile de Cannes ne cache pas incompréhension, et colère, estimant que l'on maltraite le « tissu économique invisible qui fait la réalité entrepreneuriale et sociale de la France » pour traiter ce qui qui est visible médiatiquement et « relève du théâtre politique ». Comprendre, ce sont les patrons de TPE PME que l'on assassine économiquement en empêchant la filière du tourisme, notamment d'affaires de retrouver une activité la plus normale possible, sécure évidemment, mais de nature à permettre une vraie relance. Celle de nature à générer de la croissance.

540 M€ à investir

Le sujet de David Lisnard c'est bien sûr l'activité économique de celle qui est le décor de moult congrès et rendez-vous...