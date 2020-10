Yes Provence fait le pari de la location de voiture retro

Les photos font faire un voyage dans le temps. Des voitures vintages qui arpentent les routes du Luberon. Voilà le concept sur lequel misent Sébastien Assante, Xavier Blanc et Yann Durandard en mars dernier quand ils créent Yes Provence, une agence de location de véhicules d'époque. "Cela renforce l'aspect authentique et la french touch de ces lieux avec l'ocre, la lavande, les villages perchés, les volets bleus...", détaille Yann Durandard.

Le positionnement peut surprendre. Pourtant, les amoureux de voitures regardent de plus en plus dans le rétroviseur. Si la tendance est difficile à mesurer, le salon Retromobile de Paris a connu son record...