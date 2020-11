Michaël Sebban : « Groupe Sebban veut être une foncière immobilière responsable »

« Nous ne les lâchons pas ». Pour Michaël Sebban, le choix d'annuler les loyers des commerces que gère sa foncière immobilière, Groupe Sebban, n'a pas été très compliqué. Il est même logique. Lors du premier confinement, il évoquait cette décision « naturelle », forme de soutien aux commerçants impactés par les mesures de confinement. Le même soutien qu'il réitère donc aujourd'hui. Des annulations qui concernent les franchisés et les indépendants, qui se feront au cas par cas pour les succursales. Soit au total, près de 50 commerçants.

Cependant, l'opération n'est pas neutre pour le Groupe, foncière familiale, présent partout en France, à Marseille, Toulon, Aix-en-Provence, Bordeaux et Paris via 12 000 m2 et 80 commerçants. Pas neutre...