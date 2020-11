Initiative Nice Côte d’Azur, un accompagnateur qui vous veut du bien

Longtemps, l'aspect financement d'Initiative Nice Côte d'Azur a été le facteur premier de sa notoriété. Comme l'ensemble du réseau Initiative, INCA - l'acronyme par lequel on le présente sur le territoire - a su être un acteur clé dans un contexte où la création et la reprise d'entreprises s'inscrivaient dans une dynamique économique globale. Bien avant le phénomène startup - qui a beaucoup fait pour promouvoir une forme d'entreprenariat - le réseau présidé aujourd'hui par Guillaume Pépy a été aussi, et ce n'est pas négligeable, un contributeur du maintien d'un tissu économique dynamique dans des territoires fragilisés ou situés en dehors des contrées du littoral. Car, oui, il n'y a pas que les villes de bord de mer. Et INCA en sait quelque chose, pour couvrir le large périmètre qui est celui de la Métropole Nice Côte d'Azur - dont on rappelle qu'elle concerne 49 communes pas toutes situées en littoral - et Pays de Paillon.

Pour autant, c'est aujourd'hui sa capacité de conseil qui vaut au réseau une notoriété plus neuve. Il faut dire qu'après la première phase de confinement, c'est lui qui a été, entre autres, à la manœuvre de Covid Résistance, le fonds initié par la Région Sud pour soutenir les entreprises et associations de moins de 20 salariés. Et dans cette nouvelle phase de confinement, qui met à mal la situation...