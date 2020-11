Dominique Lemaire - IFAG : “Nous voulons semer la graine entrepreneuriale dans les territoires”

(Crédits : DR)

Avec l’ouverture programmée en septembre 2021 des campus de Toulon et de Montpellier, l’école supérieure de management et d’entrepreneuriat poursuit sa stratégie d’implantation qui vise à doter les métropoles comme les villes moyennes d’offres de formation orientées vers la création et la reprise d’entreprise afin de servir l’économie locale. Comme le détaille son directeur national.