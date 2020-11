La stratégie « optimiste » du CRT Côte d’Azur : l’exemple à suivre ?

Il est un peu un phare dans la tempête... Le Plan d'Actions Commerciales, autrement appelé PAC - comprendre la feuille de route pour les mois à venir - est toujours le plan qui donne le ton. Pour 2021, le ton est donc à l'optimisme. Pas celui, « béat » qui frôle la naïveté, mais un « optimisme de combat » et c'est David Lisnard, son président, qui le dit.

Un optimiste donc pour combattre l'adversité qui n'est pas tant les autres destinations concurrentes que les conséquences de la crise sanitaire et des confinements, pas bons pour l'événementiel, le tourisme d'affaires et tout ce qui va avec.

Plutôt que de rester attentiste, le CRT Côte d'Azur a donc mis en point une stratégie la plus agile possible, qui prévoit des scénarios à tiroir en quelque sorte, l'un se concentrant sur le marché domestique, l'autre sur le marché européen et le troisième, s'ouvrant à l'international.

Trois façons d'orienter une stratégie offensive, « de garder le cap », comme le dit Claire Béhar, la directrice générale du CRT Côte d'Azur.