Stations de ski : quels impacts sur les investissements ?

Les acteurs économiques du ski dans les Alpes du Sud espéraient que le discours du Premier ministre Jean Castex ouvre la porte à une reprise d'activité pour la fin de l'année. "S'il ne dit rien, ce sera bon signe car cela signifie que les discussions continuent", espérait Yvan Chaix, directeur de l'Agence de Développement Economique et Touristique des Hautes-Alpes. Mais le chef du gouvernement a fermé la porte, ou plutôt les remontées mécaniques qui resteront gelées pour les fêtes.

"C'est très difficile d'entendre que certains établissements ouvrent alors que nous sommes une activité de plein air, que les rassemblements à Noël sont tolérés mais pas en station et qu'il faut une harmonisation européenne quand la Suisse ouvre ses pistes", déplore Yvan Chaix. Cette période de l'année représente 25% du chiffre d'affaires des vingt-sept stations situées dans les Hautes-Alpes selon lui. "La neige représente 30% des emplois et de la richesse dans le département, c'est l'activité principale, celle qui entraîne les autres", souligne-t-il. Deuxième massif de France avec 65 stations et centres de Ski, Provence-Alpes-Côte...