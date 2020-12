Marseille-Fos : Stéphane Salvetat et les transitaires veulent ouvrir le port sur le monde

Le refrain est connu, Marseille est la porte du Sud ouverte sur l'Afrique. Un couplet chanté en cœur, mais dans lequel une voix apporte une petite modification. "Il existe aussi l'Est et l'Ouest, nous il faut s'ouvrir vers le monde entier", souligne Stéphane Salvetat. Le directeur général du groupe franco-truc de transit LAM France et président du syndicat des Transitaires de Marseille-Fos s'amuse presque de sa position. "C'est un peu mon combat", reconnaît-il. Natif de la cité phocéenne, Stéphane Salvetat a toujours été attiré par l'étranger. "Dans ma famille beaucoup de personne avaient l'habitude de voyager y compris grâce à leur métier", raconte-t-il.

Assez logiquement, il débute à Aix-en-Provence des études de commerce international qui se terminent à Rotterdam avant de réaliser son service militaire à Berlin en 1994. "La France était en crise, pour trouver un emploi j'ai décidé de partir", explique-t-il. Alors qu'il est sur le point de...