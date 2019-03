Philippe Wahl : "Nous développons un nouvel écosystème de logistique urbaine"

La Tribune - Lors d'un précédent entretien à La Tribune, en 2017, nous évoquiez la logistique urbaine comme le sujet de demain. Désormais, c'est plutôt le sujet d'aujourd'hui.

Philippe Wahl - C'est en effet devenu le sujet d'aujourd'hui. A l'époque nous avions noué des partenariats avec 5 villes sur la thématique de la logistique urbaine. Désormais nous avons des conventions avec 15 partenaires, dont Aix-Marseille Provence. La logistique et l'écologie sont des sujets qui sont devenus prégnants. Et sur cela, Aix-Marseille Provence a accéléré. Nous nous engageons à développer un nouveau cadre de la vie urbaine, avec des livraisons mutualisées pour nous et pour d'autres transporteurs. Nous faisons profiter les territoires de notre savoir-faire.

Vous définissez donc plus que jamais La Poste comme un opérateur d'infrastructures ?

Bien sûr. C'est aussi comment gérer et administrer les données, faire en sorte que la livraison de marchandises soit totalement propre et se fasse en dehors des pics de circulation. Grâce à l'électrique - qui ne fait pas de bruit - c'est possible. Je rappelle que La Poste c'est 145 véhicules électriques Kangoo, 125 quads électriques... C'est aussi la conversion de 27 000 vélos, tous électriques. Nous travaillons avec l'Ademe sur le 4 roues à l'hydrogène. Notre plateforme Urby permet de proposer des services de livraisons, de stockage, de consignes, de logistique inverse (retour de colis ou de produits à l'extérieur de la ville NDLR). Nous tenons beaucoup également à l'économie circulaire. C'est le développement d'un écosystème qui se veut écologique et urbain.

Où en est l'expérimentation de la livraison par drones, testée dans le Var ?

Le Var constitue la première route aérienne du pays. L'expérimentation se poursuit. Aujourd'hui l'un des points essentiels qui reste à résoudre est celui de la sécurité. La technologie sait faire. Mais transporter des voitures par exemple, cela est possible à condition de ne pas survoler de zones habitées.

Tripperty, startup née à Marseille, devient l'une de vos filiales. Quel regard portez-vous de manière générale sur les jeunes entreprises innovantes ?

Nous attirons à nous un certain nombre de startups. Nous en avons accompagné certaines au CES Las Vegas via notre programme French IOT. Stuart, Kisskissbankbank... toutes les startups que nous intégrons conservent leur autonomie tout en ayant la force d'un grand groupe avec elles. Ce sont toutes des entreprises particulières, avec un micro-climat. En Asie, Ninja Van, dont nous sommes actionnaires, est désormais présent dans 6 pays d'Asie. Ce n'est plus une startup.

A Marseille, vous avez également officialisé la signature d'un prêt pour le financement de l'aéroport Marseille Provence. Une autre façon d'aborder la logistique ?

Notre participation au financement d'une grande infrastructure est une grande fierté. Cela représente une boucle dans le financement des collectivités locales. En 2012, nous ne les financions pas. Généralement ce sont les petites et moyennes collectivités qui s'adressent à La Banque Postale. Nous sommes un financeur important des collectivités locales. Sur la plateforme de Marseille Provence nous avons Chronopost. Nous envisageons peut-être des livraisons avec la Chine. Nous sommes véritablement acteur du développement local.