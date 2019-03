Quelle stratégie pour hoppStore ?

Hopps Group est gourmand. Et son appétit en matière de projets innovants ne semble pas se tarir. Déjà l'année 2018 avait été celle de la croissance externe - Dispeo et ADS avaient intégré le giron de l'entreprise basée à Aix-en-Provence - et de la complémentarité renforcée entre Colis Privé, spécialiste de la livraison à domicile et Adrexo, spécialiste de la distribution d'imprimés et de courriers publicitaires.

Culture Presse en relais

2019 ne semble pas être l'année de la cure d'amaigrissement, bien au contraire puisque le groupe provençal poursuit sa volonté de croquer de nouvelles parts de marché en créant le premier - et le seul au monde assure Frédéric Pons, l'un de ses co-présidents - réseau postal privé.

L'idée est née de l'insatisfaction voire de la frustration générée par la méthode de récupération des colis traités par La Poste. "C'est le mécontentement de l'usage rencontré par les consommateurs qui a été la motivation première", explique Frédéric Pons. Pour contourner les problématiques soulevées d'horaires peu compatibles avec une vie professionnelle et des plages horaires pas assez larges, Hopps Group a eu l'idée de s'appuyer sur le réseau dont dispose Culture Presse. "Les marchands de presse sont ouverts tôt le matin et même le dimanche. Cela offre davantage d'amplitude et de possibilité pour les clients de récupérer leur colis", poursuit Frédéric Pons.

Solution digitale... et de proximité

Pour démarrer l'aventure ce sont 5 000 points de vente qui seront concernés puis probablement 8 000 points. Si dans un premier temps seuls les colis seront concernés, envoi et réception de recommandés devraient suivre.

Etant détenteur d'une licence postale - il n'en n'existe que 3 en France, La Poste, Adrexo et Colis Privé - le cachet du groupe fait donc foi.

Jamais très éloigné du monde moderne, hoppStore se veut "profondément digital". C'est muni d'un QRCode que le client se rendra chez son marchand de journaux où l'étiquette sera alors imprimée.

"Nous voulons rendre le concept accessible, convivial et sympathique". Si pour sa première année d'exercice, hoppStore concerne uniquement l'envoi et réception de colis, il devait après douze mois d'activité, également concerner le courrier. A terme, le nombre de parts de marché conquises devrait atteindre 20 % pour les colis et 10 % pour le courrier.

Outre le service de proximité ainsi développé, l'initiative vient servir la diversification des marchands de journaux indépendants et renforcer leur modèle économique.

De son côté, Hopps Group, qui emploie 22 000 collaborateurs répartis sur les 270 sites en France, poursuit sa stratégie de création de synergies entre ses différentes sociétés, dont outre Adrexo et Colis Privé, également LSD et Dispeo. Le chiffre d'affaires 2018 culmine à 540 M€.