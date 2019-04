Quel positionnement pour Newton Offices dans l'immobilier d'entreprise ?

Les tiers lieux, les espaces de coworking, ceux de co-living comme Babel Community, autre acteur d'importance dans la cité phocéenne (un second espace est développé, accompagné par la Caisse des Dépôts NDLR) se multiplient, chacun tentant d'apporter sa plus-value, son approche et son expérience.

Parmi l'un des premiers acteurs à s'intéresser au phénomène, Guillaume Pelletier lance en 2017 iLOV'it Worklabs, espaces de coworking qu'il revendique comme la plus importante surface disponible à Marseille avec 3 700 m2 de bureaux privatifs, salles de réunion et espaces privatifs. Son groupe, Tivoli Capital (iLOV'it c'est d'ailleurs Tivoli à l'envers) a eu, au cours de son développement, de nombreuses collaborations avec des acteurs du financement. Parmi lesquels KKR, société de gestion de private equity, née à New York, qui a choisi un axe de développement passant par l'immobilier et par l'Europe.

Opérateur de coworking

Le rapprochement entre les deux entités se fait presque naturellement. Guillaume Pelletier rappelle que le modèle d'iLOV'it s'est inscrit "dans un mouvement mondial que nous avons senti et auquel nous avons apporté une réponse locale, avec des solutions de flexibilité" pour les entreprises. Sauf qu'entre "l'imaginaire et la réalité des choses, il y avait un décalage", reconnaît l'entrepreneur marseillais.

Avec KKR, brainstorming et réflexions donnent naissance à Newton Offices. Newton évidemment pour le pendule, la réfraction de la lumière, la propulsion des fusées... "Newton est synonyme d'énergie, de mouvement, de lumière", dit Guillaume Pelletier. Soit des valeurs qui correspondent à l'entrepreneur tel qu'il est perçu en 2019.

Quelle différenciation pour Newton Offices ? "Nous sommes opérateurs de coworking et, nous tenons à cela, propriétaire immobilier de nos espaces. Cela fait partie de notre ADN. Nous sommes avant tout des acteurs de l'immobilier" note Mai-Lan de Marcilly, directrice de KKR Immobilier Europe. Pour le contenu, l'idée est de mettre à disposition conciergerie, espace bien-être, tisanerie, salle de visio-conférence, équipements divers... "Le tout est de répondre aux exigences des neo-travailleurs", startups, PME ou grands groupes. Les TPE/PME représentent d'ailleurs 68 % des résidents.

Objectif métropoles régionales

Installé pour l'heure à Marseille avec 56 bulles privatisées, 5 salles de réunion et 8 suites pouvant accueillir un maximum de 20 personnes, Newton Offices a pour roadmap de se déployer en régions. "Nous visons les grandes métropoles régionales", explique Guillaume Pelletier. "Nous regardons Nice, Montpellier, Toulouse, Rennes ou Nantes". C'est à Montpellier que Newton Offices essaimera en premier, dès la fin de l'année sur plus de 4 000 m2. "Nous envisageons 15 sites dans une première phase soit entre 3 et 5 ans", ajoute Mai-Lan de Marcilly. De même, une exportation en Europe est prévue mais se fera en fonction du rythme de déploiement dans l'Hexagone.