Easyparapharmacie perfectionne le modèle de la santé discount

C'est parce que l'e-commerce, alors à ses balbutiements, intriguait pharmaciens et logisticiens qu'Easyparapharmacie voit le jour. « Nous avons été précurseurs », reconnaît Gaëlle Dauger. Depuis, d'autres ont emboîté le pas à la PME, créant un secteur qui comporte une multitude d'acteurs. « Nous sommes coleaders du marché », revendique la directrice générale de l'entreprise créée par Cédric Prosper, expliquant que le marché comporte une quinzaine de challengers et 200 autres sites en satellites. Le tout, pourtant, ne représente que 5 % du marché total.

Être précurseur, c'est bien mais pour devenir leader, vendre des produits via le Web ne suffit pas. Très tôt déjà, Gaëlle Dauger expliquait comment la PME s'est immédiatement positionnée comme un site d'e-commerce et non comme un concept de pharmacie traditionnelle appliquée au Net. « On ne vend pas de la même façon, on ne capte pas la clientèle de la même manière. » Et pour accompagner une offre dématérialisée, c'est sur le conseil aux consommateurs qu'Easyparapharmacie a investi, proposant des fiches produits détaillées et créant un blog afin de fédérer une communauté qui peut ainsi échanger. « Nous essayons de manière...