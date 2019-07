L'aéroport Nice Côte d'Azur structure sa politique durable

Le 26 juin 2019 restera à tout jamais dans les annales de l'aéroport Nice Côte d'Azur. Ce jour-là, l'A321neo LR d'AirTransat fait son baptême sur le tarmac azuréen quand, en même temps, à Chypre, Dominique Thillaud, le président du directoire, prend l'engagement - aux côtés de 38 autres gestionnaires d'aéroports européens - d'atteindre à horizon 2050 le seuil de zéro émission de CO2 pour les activités de gestionnaire. Un téléscopage significatif de la politique environnementale de la plateforme azuréenne.

Une politique engagée... en 1991, lorsque naît un service environnement. Il est alors question de traiter la problématique du bruit et des nuisances sonores subies par les riverains. L'une des premières conséquences sera l'entrée en vigueur d'une nouvelle procédure d'approche par les avions. Et lorsque l'Ademe décide de ne plus indemniser l'insonorisation des habitations riveraines, c'est l'aéroport qui met la main à la poche.

100 % renouvelable

Un peu contraint et forcé à prendre en compte son impact environnemental, l'aéroport niçois va tirer parti de la situation pour affirmer sa différenciation. Il devient ainsi le premier, dès 2016, à pouvoir revendiquer une certification...