Pourquoi Horus Pharma accélère sur le numérique

En ophtalmologie comme en tout sujet pharma, l'innovation est constante. Mais parfois, ce ne sont pas dans les formulations elles-mêmes que celle-ci se situe, mais dans le service ajouté. La réflexion d'une innovation venue du digital, c'est Martine Claret qui l'a eu. "Peut-on rester en dehors d'un monde digital ?", dit la présidente et co-fondatrice du laboratoire Horus Pharma.

Rendre service

Forcément la réponse est non. "Nos clients, les médecins... tout le monde vit dans un monde numérique". Si "la visite médicale est un moyen de communiquer sur nos produits, c'est un réseau qui coûte cher et qui est encadré", explique Martine Claret. "Le digital ne supprime pas les autres actions, il permet de prendre le relais de celles déjà existantes. La réalité augmentée est déjà utilisée dans le domaine médical. Ici, elle améliore l'expérience utilisateur et crée une interaction supplémentaire avec nos patients". Pour se faire, Horus Pharma a recruté un digital marketing project manager, Alain Tahchi, passé par Celsius et une expérience en Australie. "Le patient oublie souvent ce que le médecin lui dit, les gestes à suivre". C'est en collaboration avec une agence basée à Lyon que le...