Territoires d’industrie : la reconquête des espaces et des emplois

L'idée sur le papier avait tout pour bien fonctionner. Dans la réalité, c'est même encore mieux. Lancé par Édouard Philippe il y a tout juste un an, le dispositif Territoires d'industrie joue à plein la carte de la proximité. Une maille fine que celle de ces territoires qui ont toute légitimité à travailler de concert car, historiquement, culturellement, économiquement, c'est ce périmètre-là qui fonctionne ensemble.

Lorsqu'il est officiellement lancé le 22 novembre 2018, Territoires d'industrie a la vocation d'être un maillon supplémentaire dans la fameuse reconquête industrielle. Si les initiatives nationales, plus larges, sont essentielles, aller regarder ce qu'il se passe dans les intercommunalités est non moins indispensable. De 124 territoires identifiés préalablement, ils sont aujourd'hui 144. Un ajustement qui a dû se faire pour être au plus près de la réalité du terrain et des besoins. Une première preuve que le dispositif, finalement, touchait bien sa cible. C'est aussi ce que disent les chiffres remontés par le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET).

Ainsi 87% des 144 territoires ont lancé la démarche, installé la gouvernance (un binôme composé d'un...