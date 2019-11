Industrie du futur : ces pépites qui réussissent

Pour la seconde année consécutive, les Grands Prix de l'industrie du futur organisés à Nice, mettent en lumière des savoir-faire, des expertises et des parcours souvent tortueux mais finalement toujours heureux. Un jury composé d'experts et d'industriels a départagé les candidats sélectionnés par la rédaction de « La Tribune ». Parmi les quinze entreprises retenues, cinq ont été récompensées dans différentes catégories. Voici la présentation des gagnants.

____

▶︎ PRIX DE L'INDUSTRIE 4.0

EMS Proto : des cartes électroniques en un clin d'œil

Création: 2015

Lieu : Martillac - Nouvelle-Aquitaine

Secteur d'activité : fabrication de prototypes de cartes électroniques

Dirigeants : Pierre-Yves Sempère - Damien Michaud

Effectifs : 30

Chiffre d'affaires : 1,60 M€

Tous deux ingénieurs, Pierre-Yves Sempère et Damien Michaud créent EMS Proto alors qu'ils sont encore en poste. Le premier est à la tête de son propre bureau d'études, tandis que le second travaille au sein d'un grand groupe industriel. C'est pour répondre à une problématique de délais trop longs et de coûts trop élevés lors de la réalisation de cartes électroniques - en phase de prototypage et non d'industrialisation - que le duo...