Eric Leandri : "Qwant continue ses projets, levée de fonds y compris"

Où en est Qwant ?

Nous sommes en train de finaliser nos accords, dont ceux concernant la levée de fonds, malgré les tentatives de déstabilisation que nous encaissons depuis plusieurs semaines. Certains essaient de nous diviser mais ça ne fonctionne pas.Les échanges avec les services de l'Etat se sont bien passés même s'il leur appartient de rendre publiques leurs conclusions. Il n'est plus possible de douter du fait que Qwant dispose de sa propre technologie de moteur de recherche.

Vous estimez donc qu'une entreprise de déstabilisation vous vise ?

Certains articles parus dernièrement ont pu atteindre du monde et nuire à notre réputation. Nous avons dû poursuivre notamment en diffamation ceux qui allaient trop loin avec une mauvaise foi manifeste. Ce sont des actions de déstabilisation venues de l'extérieur avec parfois la complicité de manœuvres internes. Deux ex-salariés qui ont diffusé des informations confidentielles sont devant la justice. Les équipes de Qwant et moi-même aurions préféré qu'on nous laisse travailler sur nos projets : faire un moteur de recherche européen respectueux de la vie privée nécessite de pouvoir se concentrer !

Tristan Nitot, nommé directeur général en septembre dernier, est-il sur le départ ?

Pas du tout. Tristan Nitot est un très bon communicant avec une expérience reconnue dans le numérique et le succès que l'on connait avec Firefox. Nous avons maintenant besoin d'une direction axée sur la monétisation qui connaît parfaitement le pilotage financier d'une entreprise. Tristan gère ce qu'il sait gérer le mieux. Il a un bel avenir chez Qwant.

Les actionnaires de Qwant souhaitent-ils votre départ ?

Nous travaillons à une nouvelle gouvernance afin d'accélérer sur la commercialisation. Je me donne à 1000 % sur tous les fronts depuis huit ans, depuis la création de Qwant en 2011. Vous pouvez imaginer que j'ai, moi aussi, besoin de me poser et prendre de la hauteur. J'ai envie de me consacrer à la stratégie et à poursuivre la construction de notre vision, ce qui est essentiel compte tenu de nos enjeux et de l'environnement qui est le nôtre. Si l'opérationnel est géré par une gouvernance optimisée, cela me va très bien.

L'article paru hier 4 décembre dans le Canard Enchaîné évoque une short-list qui fait état de deux candidats potentiels pour prendre la tête de la gouvernance, un homme et une femme. Cette information est donc juste ?

J'ai participé à la constitution de cette short-list, donc bien sûr que je suis au courant. Je le répète, nous avons décidé de nous doter d'une gouvernance qui travaille sur la monétisation.

Où en est la levée de fonds ?

Les critiques parues ces dernières semaines n'ont pas plu à certains investisseurs, ce qui a retardé la levée de fonds. Mais celle-ci est toujours d'actualité et nous continuons les échanges avec les investisseurs potentiels.

Où en est le projet d'installer Qwant Art à Cannes ?

Ce projet (annoncé durant le 72ème Festival de Cannes en mai dernier prévoit d'occuper 810 m2 dans un bâtiment a acquérir et dont la Ville de Cannes est propriétaire NDLR) est décalé à cause de la levée de fonds qui a pris du retard. Nous avons proposé que le lieu soit acheté par un autre acquéreur en conservant l'objectif de notre projet Qwant à Cannes.

Le projet d'installation dans de nouveaux locaux à Nice est-il toujours d'actualité ?

Il l'est. Nous nous installons comme prévu au sein de l'immeuble qui abrite la FNAC. L'inauguration est prévue le 20 décembre.

Quelle est la part de marché détenue par Qwant aujourd'hui ?

Nous détenons 4 % de parts de marché. Mais dès que l'Etat annoncera sa bascule sur Qwant cela devrait encore progresser et atteindre 10 %. Pour rappel Qwant est le moteur de recherche officiel de 11 académies sur 17, de 9 régions sur 13 et 16 entreprises du CAC 40 nous ont également choisis. Nous avons par ailleurs enregistré une croissance de +28 % entre octobre et novembre. Nous regardons aussi vers l'Allemagne et l'Italie. Outre la montée en puissance de notre moteur de recherche et la monétisation pour lesquelles les bases sont désormais solides, nous n'avons jamais autant engrangé de demandes et de projets à étudier, il nous faut choisir nos priorités.