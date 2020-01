Ce que veut le nouveau PDG de Qwant

C'est donc lui le nouvel homme fort de Qwant. Jean-Claude Ghinozzi, jusqu'à présent en charge des ventes et du marketing est depuis de jeudi 8 janvier le nouveau PDG de Qwant.

Une nouvelle tâche pour celui qui est passé par Ferrero, Canal+, Warner Bros et juste avant de rejoindre Qwant en 2017, Microsoft.

Une nouvelle tâche dont il se dit - dans un entretien accordé à La Tribune - "honoré". Notamment avec comme objectif, celui de "pouvoir enrichir le projet Qwant, de continuer à creuser le sillon", rappelant que "c'est cette vision d'un Internet souverain" qui l'a convaincu de rejoindre la jeune entreprise voilà plus de deux ans. "Je suis toujours enthousiaste", précise-t-il se réjouissant aussi d'avoir "travaillé ces dernières années aux côtés d'Eric Leandri".

La monétisation est donc la priorité n°1. Eric Leandri explique d'ailleurs ce changement de gouvernance par le besoin d'accélérer fortement sur ce sujet.

Jean-Claude Ghizzoni acquiesce. "Notre business modèle est basé sur les revenus publicitaires, puisque nous ne revendons pas les données. Nous avons besoin d'investir, la technologie est gourmande, l'IA est gourmande. En face, la concurrence à des moyens illimités". Et pour dérouler cet axe, il faut aussi aller chercher de nouvelles compétences. "Il faut recruter des talents pour délivrer un service à l'utilisateur. Les enjeux de monétisations sont essentiels".

L'arrivée à la tête du conseil de gouvernance du patron des investissements de la Banque des Territoires (groupe CDC), Antoine Troesch, est "une fierté. Cela veut dire que l'Etat y croit".

Et l'objectif, "axer sur la qualité du produit".

Qwantmail bientôt, l'Etat bascule

Le produit et la qualité de celui-ci sont donc l'obsession de Qwant. Sur le sujets de projets, Jean-Claude Ghinazzi confirme que ça avance et que ce qui était encore en phase de maturation est fin prêt. C'est notamment le cas de Qwantmail, lancé prochainement en bêta. Des produits, qui "sont issus du core business de Qwant qui est le search", résume Jean-Claude Ghinozzi.

Pour conforter l'entreprise dans son développement, l'Etat devrait bientôt annoncer sa bascule vers le moteur de recherche. La circulaire l'officialisant est parue. Reste à le faire savoir. Une annonce qui fait suite au "virage" emprunté par Qwant, passé du privé au secteur administratif. Pour rappel Qwant a été choisi par 11 académies et 8 régions de France. Le "switch" de l'Etat signifie celui de 5 millions d'utilisateurs. De quoi enrichir le million d'utilisateurs qui ont basculé, d'après le PDG, au cours des douze derniers mois. "Cela va nous permettre de monétiser davantage le moteur de recherche", explique Jean-Claude Ghinozzi. "A nous d'être au niveau de la concurrence".

De son riche parcours, Jean-Claude Ghinozzi en retient sa passion intacte pour la tech. Et c'est bien ce qu'il compte insuffler à Qwant. Tout comme "mon expertise en consumer et ma capacité à embarquer les équipes". Et puis ne pas croire, Microsoft et Qwant relèvent de la même démarche. "Lorsqu'on développe un jeu vidéo, nous avons les mêmes profils de développeurs que pour un moteur de recherche". Et quant au reste, "je suis un problem solution guy". Comprendre un apporteur de solution. C'est exactement ce qui est attendu.