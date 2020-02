Guillaume Dujon ou le concept de l'architecture actuelle

L'architecture, il y a est venu par passion. Ou vocation. C'est synonyme. Né à La Seyne-sur-Mer, "bon en mathématiques et en disciplines artistiques", il enchaîne prépa HEC et école de commerce. Mais, "ce n'était pas une fin en soi. Assez tôt, j'ai eu de l'appétence pour les choses urbaines", raconte Guillaume Dujon.

Direction alors le Japon et le Kyoto Institute of Technology, où il est formé par Kengo Kuma, l'architecte notamment du FRAC à Marseille. on y verra plus tard une sorte de clin d'œil à rebours. De retour en France, il se spécialise dans l'urbanisme opérationnel et les projets résidentiels. Un mix qui façonnera son projet d'entreprise.

Le principe de l'hypercontextualisation...

Avec Matthieu Hackenheimer, il crée Architectes Singuliers en 2014, en région parisienne. Mais s'intéresse largement aux métropoles, trouvant dit-il "les sujets métropolitains grisants" parce qu'ils sous-entendent une résolution de la problématique adressée par des équipes pluri-disciplinaires. "La vie trop policée ne m'intéresse pas". Au contraire, préconise-t-il, il faut s'intéresser "à l'essence même du projet. Faire de l'hypercontextualisation". C'est-à-dire s'intéresser à la valeur du projet, "chercher l'âme du quartier, comment se rendre utile au quartier et aux commerce, comme le quartier peut se rendre utile à la métropole". Répétant que ce qui crée l'originalité c'est d'animer une équipe pluridisciplinaire et d'embarquer toutes les parties prenantes dans l'aventure, qu'elle quelle soit. "Notre rôle n'est pas de projeter une image subjective, mais avant tout de faire la synthèse". Ne surtout pas être dans "une logique pasticharde". Et Guillaume Dujon de révéler ne pas aimer l'appellation d'architecture contemporaine, lui préférant celle d'architecture actuelle, qui est encore plus ancrée dans la réalité du moment, qui est "en réaction à ce qu'il se passe".

... et celui de la biophylie

C'est cette vision qu'il imprime dans le projet du parc Borely, porté par Martine Vassal, candidate LR au scrutin municipal de Marseille en mars prochain. Un projet présenté il y a quelques jours, qui vise à agrandir l'impact du Parc sur son environnement. "Le Parc Borely est un signal important, concret même concernant le congrès mondial de la nature qui se tient en juin prochain. On ne peut pas se satisfaire de la forêt urbaine. L'idée du projet est qu'il n'y est pas moins de 500 mètres entre les espaces verts et les habitants. C'est ce que l'on nomme de la biophylie. Les espaces verts permettent de générer moins de stress, d'avoir une immunité boosté et pacifiée", indique Guillaume Dujon. Qui avait en tête la volonté d'étendre le parc, un parc "au rayonnement local", qui ne doit pas être réservé uniquement aux habitants en proximité, d'où cet enjambement pour aller vers la mer et pour s'étendre vers l'Hippodrome.

Préférer la frugalité

Alors que l'on évoque souvent la ville de demain, de celle vile verte, durable et connectée, comment faire coïncider tous les éléments, dans un équilibre pas toujours facile à organiser ? "Aujourd'hui on ne fabrique plus le logement sans penser en même temps le transport, la mobilité, le travail... Tout est imbriqué".

De même, il est souvent fait mention d'un retour à l'architecture méditerranéenne en terre provençale, alpine ou azuréenne, par ses aspects de prise en compte du climat et des spécificités locales. Pour Guillaume Dujon, c'est encore plus simple. "L'architecture c'est le bon sens de ma grand-mère, c'est la frugalité. C'est ne pas pasticher mais réhabiliter les usages, qui par facilité, ont été sacrifiés. Il ne faut pas se priver de gestion intelligente des énergies".

A Toulouse, l'agence participe à la concrétisation de l'écoquartier Cartoucherie, qui comprend 420 logements pour Nexity et Toulouse Métropole Habitat qui mêle perception de la densité et ville imbriquée. Pour le projet Jolimont, du nom de la station de métro éponyme, ce sont 18 000 mm2 de logements, bureaux et commerce qui sont prévus, s'articulant autour de principes urbains d'îlots de fraicheur, de mobilités douces et de requalification urbaine.

A Sophia-Antipolis, c'est l'Ademe que Guillaume Dujon accompagne, le site azuréen étant destiné à devenir site pilote, dans le cadre de l'application du décret tertiaire.

Ce qu'il faut retenir, finalement, c'est "vivre avec le climat" et accorder la place qu'il faut à "une technologie mesurée". Question d'équilibre...