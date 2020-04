Eric Baissus – Kalray : "Il n'y a pas d'obstacle technologique pour que le véhicule autonome devienne une réalité"

C'est une prise de participation - 9,95 % exactement - qui concrétise un peu plus une collaboration, dans les faits, déjà réelle. Partenaires donc, un peu plus proches, NXP et Kalray avaient par exemple annoncé en 2019, une association de leurs technologies communes pour donner naissance à une plateforme basée sur l'intelligence artificielle, destinée aux véhicules autonomes. "Cette prise de participation vient en continuation de notre collaboration sur le véhicule du futur", explique Eric Baissus. "Cela fait un an que nous travaillons sur la conjonction de nos offres pour un déploiement sur le marché mondial".

Une participation - traduite par l'injection de 8 M€ - qui est en droite ligne avec la philosophie de Kalray, qui est de mettre en place des partenariats stratégiques avec des acteurs qui comptent. La startup apporte ainsi ses processeurs intelligents, permettant de compléter les outils développés par des acteurs tels que le géant des semi-conducteurs. Surtout, facteur bien sûr non négligeable, de tels rapprochements apportent à Kalray une crédibilité non négligeable, encore plus dans le contexte économique actuel. Ce n'est d'ailleurs pas autre chose que dit Eric Baissus. "L'implication de NXP est une jolie preuve de la pertinence de notre technologie".

Installé depuis 2017 à Sophia-Antipolis, le centre de R&D de Kalray y côtoie notamment l'un de ceux de... NXP. Mais c'est plus globalement tout l'écosystème qui s'est structuré autour du véhicule autonome qui est intéressant pour la startup grenobloise. On rappellera que la technopôle sophipolitaine est aussi le lieu d'implantation d'autres acteurs du véhicule autonome comme Renault Software Labs, Bosh, Magneti Marelli et qu'un club, baptisé Smart Vehicle Côte d'Azur réuni régulièrement les acteurs concernés tels IBM, Visteon.

"Sophia-Antipolis a su créer un écosystème pertinent. Il y existe une vraie compétence, venue du mobile, qui est l'une des compétences historiques".

Mais plus largement, Kalray regarde à bien au-delà des frontières domestiques. "Nous ne sommes qu'international", résume d'ailleurs Eric Baissus. L'Allemagne, le Japon, la Chine, les Etats-Unis sont des terrains de jeu naturels pour l'entreprise innovante.

La voiture totalement autonome c'est possible

Souvent perçue comme un fantasme absolue, la voiture autonome n'est pourtant pas ce grand tout un et indivisible. Ce qu'explique encore très bien le président du directoire de Kalray. "Il existe un effet de mode qui dépend des pays. Il est certain que l'Asie ira plus vite que l'Europe et les Etats-Unis. On a beaucoup évoqué le véhicule sans chauffeur, mais il existe de nombreuses étapes à franchir avant d'arriver à un salon qui roule tout seul". Des sujets dans le sujet sont particulièrement intéressants comme le valet parking ou l'autonom shuttle, capables d'apporter, estime Eric Biassus, "de la valeur". Comme bien d'autres sujets avec lui, le véhicule autonome connaît plusieurs phases, du stade dit hype à celui de la maturité en passant par la déception. Actuellement, ce serait plutôt un phénomène de hype qui retombe.

Mais quoi qu'il en soit, "il n'y a pas de raison technologiquement que le véhicule autonome ne devienne pas réalité. C'est un marché qui va prendre du temps, qui est profond et il est important que nous soyons présents".

Pour rappel les clients adressés par Kalray sont les data centers intelligents et les véhicules autonomes, le premier représentant un marché à court terme.

Kalray, qui est coté sur Euronext Growth, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Celui-ci devrait atteindre 100 M€ à horizon 2022.