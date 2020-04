Arkopharma lorgne vers la Chine

Dans cette période incertaine où la vérité du jour diffère de celle du lendemain, une tendance de fond semble toutefois se confirmer, voire s'intensifier : l'intérêt que porte la population à la santé naturelle, et plus particulièrement - pandémie oblige - aux produits liés au renforcement des défenses immunitaires. "Nous avions déjà des croissances importantes sur ces catégories de produits, mais là, les bonds sont bien supérieurs", relève Hugues Witvoet, président d'Arkopharma. Selon le dirigeant, les volumes de vente du laboratoire azuréen enregistrés en officines ces dernières semaines ont bondi de 400 % pour les vitamines, et de 200 à 250 % pour la gelée royale. "C'est peut-être la première conclusion préliminaire que nous pouvons tirer de cette crise", reprend-il. Laquelle mettrait donc en avant l'importance prise par "ces produits 100% naturels" sur lesquels "nos parts de marché ont augmenté". De quoi conforter le leader européen des produits de phytothérapie et de compléments alimentaires sur son ambition de porter haut et fort son "message militant sur la santé naturelle". Et ce, jusqu'en Chine.

Premiers pas

En effet, à 40 ans tout rond, l'entreprise qui réalise 42 % de son chiffre d'affaires à l'export, lorgne désormais vers l'Asie en général, la Chine en particulier. "Nous pensons en effet que nous sommes en mesure de porter ce message sur le territoire chinois", reprend Hugues Witvoet. Avec l'avantage, précise-t-il, "d'être un laboratoire pharmaceutique français", "à la production made in France", "dont la qualité reconnue et garantie par l'encadrement législatif et réglementaire français se trouve particulièrement valorisée en Asie". Dont acte ! Quatre premiers produits, plutôt orientés nutricosmétique, ont ainsi été lancés sur le web chinois. Un début certes timide, au timing perturbé par la crise du Covid-19, mais dont les premiers retours - "positifs" - poussent le laboratoire à étendre sa gamme et son système de distribution. "C'est sur quoi nous travaillons".

Vers une naturalité optimale

Autre relais de croissance identifié : "La réflexion sur la réalisation d'une gamme bio intégrale, y compris au niveau des packagings", souligne-t-il. Une démarche qui accompagne logiquement l'ADN de l'entreprise, à savoir la naturalité, qu'elle "préserve, nourrit et développe" depuis quatre décennies. A cet égard, Arkopharma s'appuie sur une équipe R&D de 80 personnes (sur un total de 1200 collaborateurs) qui planchent donc, entre autres, sur le passage en bio des formules qui deviendront ainsi "100% naturelles". Et ce, jusque dans le pelliculage. Parallèlement, les recherches se focalisent sur certaines indications thérapeutiques, notamment dans le cadre du stress et du sommeil, l'un des trois segments de marché jugés prioritaires par Arkopharma avec les troubles articulaires et les vitamines et minéraux.