Comment Active Asset Allocation renforce son expertise sur le risque marché

La fintech basée à Nice développe des modèles dynamiques d'allocation d'actifs basés sur la gestion des risques. Une expertise que celle que l'on appelle plus facilement AAA pousse encore plus loin grâce à une réflexion et une stratégie menée avec Acer Finance. Un pas en avant que vient valider, malgré elle, la crise actuelle.