Wallis, la banque d'images bondit grâce à la production

(Crédits : © guillaume Ruoppolo /Wallis.fr)

Fondée en 1989 et reprise depuis un an par deux anciens photographes de presse, la société installée dans la cité phocéenne réalise désormais ses propres images. Un choix payant puisque le chiffre d'affaires affiche une augmentation de 65% sur un an. Guillaume Ruoppolo, directeur adjoint, réfléchit maintenant à une évolution du business model.