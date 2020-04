Isabelle Simon – SFR : "L'usage de la voix et de la data mobile ont été doublés"

La Tribune - Le numérique a démontré son potentiel durant le confinement : quels enjeux pour les opérateurs ?

Isabelle Simon - L'enjeu de tout opérateur de service essentiel dans un tel contexte : assurer la sécurité de ses salariés et continuer à assurer un service de qualité à tous ses clients, et surtout pour les services d'urgence, les personnels soignants, les services publics, les entreprises en télétravail, l'enseignement à distance... Les réseaux télécoms ont vu une vague d'usages déferler à partir du 16 mars. Celle-ci s'est maintenue à un niveau très élevée depuis. Sur notre réseau nous avons constaté un doublement de l'usage de la voix et de la data mobile. Autre exemple : le télétravail a été multiplié par 7 et l'utilisation de l'application WhatsApp par 4. La croissance de l'usage de Netflix a doublé la première semaine du confinement. Face à cette très forte augmentation du trafic, SFR est concentré sur la supervision, l'exploitation et la maintenance de son réseau. Nos équipes et celles de nos partenaires comme ERT, Circet, SudTel, ACT, sont mobilisées pour permettre la continuité des communications et des transmissions pour chacun, dans des conditions d'exercice...