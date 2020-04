Easyparapharmacie en phase de conquête de nouveaux clients

Il est des chiffres qui ne trompent pas : 85% de croissance entre le 16 et le 31 mars, 100% entre le 1er et le 20 avril. Pour Easyparapharmacie, les performances s'enchaînent depuis le début de la crise du Covid-19. "C'est terrible à dire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres", souffle Gaëlle Dauger, directrice générale du pure-player azuréen qui figure parmi les leaders français de la vente de produits parapharmaceutiques en ligne avec, en 2019, 550 000 colis expédiés pour un chiffre d'affaires de 27 M€, en progression de 20% par rapport à l'exercice précédent. La pandémie actuelle et son corollaire - le confinement - constituent en effet "un puissant accélérateur" pour le secteur du e-commerce en général, pour la parapharmacie en ligne en particulier. Laquelle peine encore à trouver sa place, son activité ne représentant que 5% des ventes globales online et offline. Et ce, malgré l'arrivée il y a quelques années de la grande distribution qui n'aura finalement pas réussi faire bouger les lignes. Ou si peu. C'est donc "le bon moment, estime la dirigeante, pour pousser et accompagner le changement de consommation. Si personne ne sait vraiment à quoi ressemblera...