Usitab fait remonter l'information en usine grâce au digital

L'intégration du digital dans les usines peut être aussi simple qu'efficace. C'est en tout cas ce que croit Loïc Le Doussel. Au cours des 16 ans durant lesquels il travaille près des lignes de production pour l'industrie agroalimentaire, il teste des nouvelles organisations avec notamment l'utilisation de tablettes pour collecter les différentes informations et surtout les faire remonter. "Je voyais mes chefs d'équipes rester dans leur bureau pour remplir des papiers, cela provoque un double effet négatif celui de la perte de sens et de la non-décision", raconte-t-il. En interne, cet essai digital séduit et pousse Loïc Le Doussel à développer son idée en fondant en 2014 Usitab, la contraction du mot "usine" et "tablette".

Le métier de la start-up basée à Avignon est d'éditer des logiciels dédiés aux opérateurs. Sa principale application est Synergytab. Elle permet d'enregistrer les informations et données de production ainsi que les documents réglementaires ou les indicateurs de performance puis de les transmettre. "Un responsable de site qui voudrait améliorer la sécurité peut l'utiliser pour réaliser son formulaire et son audit croisé directement dessus. Cela permet d'avoir...