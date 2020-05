Quelle stratégie à l'international pour NGE ?

C'est déjà au Maroc que NGE posait, il y a plus de 25 ans, un premier pas à l'international. A l'époque c'est l'entreprise provençale Guintoli - entre temps intégrée au groupe - qui représentait le début d'une aventure export.

Près de trois décennies plus tard, l'entreprise dirigée par Antoine Metzger n'a pas véritablement changé de philosophie. Si elle a bien sûr étendu sa présence à d'autres contrées, c'est pour ses expertises fondamentales, issues de la route et du ferroviaire notamment, qui lui valent d'être sollicitée.

L'Afrique confirme

De fait, NGE compte une présence dans 12 pays. Et comme donc le rappelle son histoire, l'Afrique est bien un vaste terrain où le groupe déroule son savoir-faire métiers. Au Maroc, où elle est présente via sa filiale Générale Routière, l'entreprise est engagée sur les travaux de génie civil de la nouvelle laverie de Banguérir, ce qui lui permet de démontrer son expertise multimétiers avec la réalisation de bassins de stockage d'eau d'une capacité de 34 000 m3, d'un décanteur, d'une plateforme de stockage de phosphate lavé et des fondations de la ligne de traitement. Une présence forte, "qui nous permet également d'avoir une vision sur le...