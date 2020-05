Maxime Cousin – CEO O'Sol : "La crise oblige à adapter son état d'esprit au monde post-Covid-19"

Depuis le mois de mars, le monde entreprenarial est passé dans une autre dimension. Faite d'inconnu, de questionnements mais aussi de temps donné pour poser sur la situation un regard le plus positif possible. Comprendre, prendre le temps de réévaluer stratégie et produit, parce que forcément, il va falloir adapter le tout à ce que sera ce fameux monde d'après dont on ne sait pas encore vraiment de quoi il sera fait.

En pleine phase de levée de fonds et en plein développement accéléré après un séjour sous les cieux du Nevada pour le CES Les Vegas 2020, O'Sol, est, comme toutes les entreprises, impactée - ne serait-ce que dans son fonctionnement - par les conséquences du coronavirus. Une période qui peut se révéler anxiogène pour les dirigeants, comme pour les salariés de TPE/PME, mais qui peut aussi être un temps imparti pour se poser et tout mettre - ou presque - à plat.

Une vision foncièrement positive que défend Maxime Cousin. Le CEO d'O'Sol ne cache pas que, bien sûr, "la roadmap et les priorités ont changé".

La gratitude, valeur fondamentale, à apprécier

Le Covid19, le confinement et la crise économique qui s'enclenche après la crise sanitaire sont des facteurs de remise...