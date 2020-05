Face au coronavirus, Esprit gourmand accélère sa diversification

Créée en 1922, l'entreprise familiale Esprit gourmand n'a eu de cesse de se réinventer au gré des générations qui s'y sont succédé. Au départ, elle fait du négoce de produits alimentaires et est assez généraliste. Lorsque le fils du fondateur reprend les rênes dans les années 1950, il se lance dans la torréfaction de fruits secs en parallèle de l'alimentation générale. Une activité que développe un peu plus la troisième génération à la tête de la PME, celle de Didier Najarian et de son frère aîné. "Nous avons beaucoup transformé pour des entreprises alimentaires. A l'époque, nous représentions 50 % du marché français des pistaches grillées et salées, même chose pour les amandes", raconte Didier Najarian.

La conquête de l'hôtellerie

Puis à la fin des années 1990, après avoir fait face à "quelques problèmes financiers", la PME fait le choix d'adresser un nouveau secteur : l'hôtellerie. "Nous avions un savoir-faire dans la torréfaction et nous cherchions un secteur dans lequel le valoriser". Or, il se trouve que les hôtels, même de luxe, disposent d'assez peu de possibilités pour s'approvisionner en fruits secs et font donc appel à des grossistes généralistes.

Ce positionnement...