Les opportunités de One-Too

A près de 50 ans, One-Too en a encore sous le moteur. La PMI de 30 personnes, spécialisée dans la conception et la fabrication d'outils de mesure et de contrôle pour l'industrie du transport, traverse les années comme les crises. Certes, quand l'industrie automobile dont il dépend à 80% s'enrhume, l'industriel carrossois tousse, mais toujours le cap fixé. "A chaque crise, nous nous sommes relevés. Il n'y a aucune raison pour que cela soit différent cette fois-ci", affirme Michelle Cimelli, sa directrice générale. D'autant que cet épisode a révélé, selon elle, "une vraie solidarité entre industriels de la région d'une part et de l'autre un véritable accompagnement de l'Etat pour préserver autant que possible nos structures". Des notes qui se veulent rassurantes dans ce concert d'incertitudes où la perte du chiffre d'affaires liée au confinement s'estime à environ trois mois d'activité, "soit 1 M€ sur un prévisionnel de 5 M€", indique-t-elle. Une situation "compliquée", mais toutefois "source d'opportunités" pour l'entreprise dont la résilience, crise après crise, doit autant à son agilité qu'à sa détermination à diversifier sa cible clientèle, sectoriellement parlant.

