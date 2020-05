Local en bocal et le pari de l’ancrage territorial

C'est une entreprise qui tient à rester ancrée à son port d'attache. Dès sa création en 2014, elle veut répondre à la demande de conserves bio et locales pour lesquelles l'offre est très limitée en région. Elle s'installe pour cela au MIN d'Avignon et lance sa marque baptisée A côté. L'approvisionnement se fait en direct auprès des producteurs bio, "sélectionnés selon divers critères parmi lesquels leur politique sociale et environnementale", détaille Charlotte Trossat, fondatrice de l'entreprise. Certains, habitués à travailler avec la grande distribution, y voient l'opportunité de vendre leurs produits non conformes, trop gros ou biscornus. D'autres, plus coutumiers des marchés, lui vendent leurs surplus. "Notre vocation est d'être au service des agriculteurs, de les dépanner". Une volonté d'agir positivement sur l'environnement qui se traduit aussi au travers de la politique interne de l'entreprise, qu'il s'agisse de favoriser la création d'emplois dans de bonnes conditions ou encore de minimiser son impact environnemental via le tri sélectif, le compostage des déchets ou encore la mutualisation des livraisons.

Un engagement qui a un coût, celui-ci se répercutant forcément...