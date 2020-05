Teach on Mars, le mobile learning et les enjeux de transformation post-Covid-19

Deux mois de confinement et des salariés pour lesquels l'activité habituelle a été bouleversée, transformée, qu'elle soit télé-travaillée ou stoppée. Deux mois qui ont agit comme un révélateur, nombreux étant justement ceux désireux de "profiter" autant que faire se peut de cette période, une façon de gagner en compétences, de découvrir des savoir-faire méconnus ou sous-exploités voire, plus simplement, de gérer stress et émotions.

Un temps qui a servi d'accélérateur. Comme pour beaucoup d'autres secteurs, celui de la formation, s'il a été un outil, une aide durant la période de confinement, voit tout autant son modèle être modifié, ou tout au moins évoluer fortement.

Accélérateur de tendance

Une tendance que mesure parfaitement Vincent Desnot. Le fondateur et dirigeant de Teach on Mars, leader européen du mobile learning, connaît évidemment très bien le secteur dont il est un acteur depuis 20 ans. Le confinement, il le confirme, a eu son effet. Entre attentisme pour certains, et sentiment d'urgence pour d'autres. Les clients équipés des solutions Teach on Mars ont donc conservé leurs habitudes de consommation. Mais "nous avons ouvert des licences pour des populations qui...