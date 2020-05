Capsum renforce ses investissements aux Etats-Unis pour servir sa stratégie durable

Son savoir-faire, c'est la microfluidique. Un nom scientifique et un procédé complexe qui consiste à manipuler eau et huile à travers de petits tuyaux de façon à créer des matériaux un à un. Dédié à la cosmétique, cela devient des perles ou des bulles, des microcapsules, que l'expertise de Capsum arrive à rendre visuellement attractives et au toucher agréable.

Une expertise qui n'a pas laissé les géants de la cosmétique indifférents, tant l'innovation, dans les formules comme dans les façons de présenter le produit, sont sources de différenciation et donc d'attractivité client.

C'est notamment ce qui permet à la PME établie à Marseille de livrer des marques reconnues, comme L'Occitane en Provence, La Prairie ou Chanel.

Cette expertise, Sébastien Bardon la chouchoute. Tout commence il y en douze ans, au cœur de la cité phocéenne, où l'entreprise utilise alors 28 m2 de bureaux, hébergée au sein de l'ESCPI Paris. Puis elle grandit, déménage, choisit de s'installer dans le quartier de Château Gombert, où aujourd'hui elle occupe 5 500 m2 en plusieurs bâtiments.

Discrète mais en croissance, Capsum récolte les fruits des graines semées au cours des dernières années, résultat de sa...