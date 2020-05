Comment Les Enfants sauvages veulent entrer dans la cour des produits d’hygiène bio

Sans alcool, sans huile de palme, sans sels d'aluminium, bio ... Les mentions visant à montrer patte blanche sont de plus en plus nombreuses sur les déodorants comme sur bon nombre de produits cosmétiques. Le consommateur y gagne probablement en matière de santé, mais qu'en est-il de l'efficacité ? William Wauters est dubitatif. "J'ai testé pas mal de déodorants bio, mais je n'en étais pas satisfait", explique-t-il. Et ses proches sont du même avis. "Une amie m'a conseillé d'utiliser de l'huile essentielle de palmarosa. C'est efficace mais cela sent très fort et provoque des irritations de la peau". Il s'aperçoit qu'autour de lui, chacun a sa petite formule maison. Il pressent qu'il existe un besoin auquel il pourrait répondre en concevant un déodorant alliant bio, naturalité et efficacité.

Il part en exploration et tente diverses formulations qu'il propose à ses proches de tester. Au bout d'un an, en 2018, il obtient quelque chose de satisfaisant et fonde Les enfants sauvages. Il se tourne alors vers des laboratoires cosmétiques, histoire de peaufiner le mélange d'huiles essentielles et d'optimiser l'efficacité du produit. Au final, le déodorant se compose "d'une base qui est...