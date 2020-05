Après l’aéronautique, Oxytronic veut s’adresser à l’industrie

Les géants de l'industrie ne lui ont jamais fait peur. Créée en 2005, la PME fondée par Serge de Senti, ingénieur électronicien, conclut ses premières affaires avec Airbus Helicopters. "On travaillait pour eux sur des pièces en polycarbonate pour des tableaux de bord", se rappelle l'entrepreneur. Puis ce sont des boîtes de commande, un système électronique... Une gamme très étendue qui fera la spécificité de l'entreprise face à ses concurrents européens et internationaux, lui permettant de répondre aux divers besoins de ses clients et de les fidéliser.

Mais le choix ne fait pas tout, la technicité importe tout autant. Les produits sont conçus dans l'usine de l'entreprise à Aubagne, avec "des qualifications au niveau des procédés". La société dispose également d'un bureau d'étude où travaillent 24 personnes sur les 45 que compte l'entreprise. Le bureau d'étude, en plus d'enrichir le catalogue, planche sur les demandes de produits sur-mesure et sur des études commandées par les clients. "Notre activité se répartit de manière équilibrée entre la vente de produits du catalogue, celle de produits sur-mesure et les simples études".

90 % des clients dans l'aéronautique

Parmi les...