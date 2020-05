Pour Froid Palombi, la croissance passe par la conquête de nouveaux territoires

"Nous sommes une entreprise familiale, mais pas seulement parce qu'il y a notre nom mais surtout pour nos valeurs de proximité avec les clients, les salariés et les fournisseurs", prévient Pierre Palombi. Depuis 2016, cet ingénieur de formation est à la tête de Froid Palombi, fondée par son père à Cavaillon en 1981. "Nous répondons très peu à des appels d'offres, même si cela arrive et que nous en gagnons", souligne le dirigeant. Pour la PME de 33 salariés, il est difficile de faire face aux géants du marché sur ce type de contrats. Alors Froid Palombi a fait le choix du circuit court et de la proximité. "Ce qui est dans l'ADN d'une PME", note Pierre Palombi.

Sa société s'occupe de concevoir des systèmes de climatisation, pompe à chaleur et froid industriel. Elle assure également leur installation et leur maintenance auprès de particulier comme des professionnels. "Nous essayons de connaître le besoin latent du client, parfois il peut avoir du mal à l'exprimer", explique Pierre Palombi. Pour convaincre, la PME essaie d'adapter les caractéristiques de ses équipements pour optimiser au mieux la consommation d'énergie. "Avec un appel d'offres, vous prenez une quelque chose qui existe déjà et vous la copier-coller. De notre côté, nous essayons d'apporter une solution spécifique", décrit Pierre Palombi. "En étant présent de la conception jusqu'à la maintenance, cela nous permet de détecter des besoins".

Un bureau d'études en interne

Ces ajustements concernent in fine les réglages des appareils, mais cela a un impact dès la production. La taille des batteries peut par exemple s'ajuster. "Nous avons notre propre bureau d'étude, pour l'instant il n'est composé que d'une personne mais nous allons en recruter une deuxième. Et j'y contribue aussi puisque j'ai une formation d'ingénieur", avance l'entrepreneur.

Froid Palombi travaille actuellement sur des systèmes de délestage photovoltaïque, dans le domaine de la réfrigération, en étudiant dans le détail la consommation. Généralement, la donnée prise en compte est celle de la puissance nécessaire. Le but de s'intéresser au détail est de permettre des économies par petits bouts, selon les horaires par exemple, pour que l'ensemble soit conséquent.

Croissance externe

En clair, il s'agit d'identifier des niches et de s'y implanter. La méthode porte ses fruits. Les professionnels représentent aujourd'hui 60% de l'activité...