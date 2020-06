Pourquoi Teebike a séduit la FNAC et Darty

A la croisée de deux grandes tendances de fond, la mobilité douce et le réemploi, Teebike coche toutes les cases pour rouler vers le succès. Plutôt à vitesse grand V, au regard des ventes réalisés ces trois dernières semaines qui ont épuisé un stock prévu pour tenir trois mois. "Nous avons réamorcé le système de précommandes et espérons recommencer à livrer dès la mi-juin", avance Laurent Durrieu, son dirigeant. Il faut dire que les mesures mises en place pour accompagner le déconfinement - des kilomètres de pistes cyclables installées plus ou moins temporairement dans les grandes villes françaises au plan gouvernemental de 20 M€ visant à encourager la pratique du vélo comme alternative aux transports en commun - dessinent une voie royale pour la jeune pousse niçoise et sa roue connectée éponyme.

Celle-ci transforme n'importe quel vélo traditionnel, ancien ou neuf, classique ou haut de gamme, en vélo à assistance électrique (VAE) piloté directement depuis son smartphone. Ce dernier faisant office de tableau de bord, installé via un support dédié sur le guidon. Teebike encourage ainsi une pratique quotidienne du deux-roues, notamment dans le cadre des trajets domicile-travail dont la distance moyenne en France est inférieure à 5 kilomètres. "Il y a en France 40 millions de vélos traditionnels peu utilisés en dehors de l'activité sportive ou de loisirs, explique le dirigeant. Notre ambition est d'encourager la pratique du vélotaf en donnant une seconde vie à ces engins que l'on modernise en changeant tout simplement la roue avant".

Les enseignes Fnac et Darty séduites

Ce concept écologique et économique a été lancé à l'automne dernier sur Internet, puis à partir de janvier dans un réseau d'une trentaine de magasins-ateliers indépendants, placés en centre-ville et spécialisés dans la restauration de vélos mécaniques. L'idée étant de permettre aux internautes de tester la roue connectée et de disposer de points de service après-vente. Surtout, dès cet été, Teebike va intégrer les espaces "Nouvelles Mobilités" des enseignes Fnac et Darty qui se positionnent sur ce segment de marché stratégique en misant sur des marques fortes et, pour certaines, exclusives.

"On y trouvera des trottinettes électriques, des hoverboards mais aussi Angell, le VAE du créateur de Meetic Marc Simoncini, ou encore la Citroën AMI, la nouvelle micro-citadine 100% électrique à deux...