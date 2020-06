Beuchat sort de l’eau et ça sert son développement

C'est en tant que passionné de plongée que Christophe Margnat rejoint Beuchat au début des années 2000. Rapidement, il en devient l'actionnaire majoritaire. La PME marseillaise spécialisée dans les équipements de plongée traverse alors une crise avec plusieurs années de pertes. "Nous étions proches du passage par le tribunal de commerce à l'époque", raconte le dirigeant. La société fondée en 1934 est un acteur historique des activités liées à la plongée, elle est notamment à l'origine de l'arbalète sous-marine ou du masque Compensator ou encore des combinaisons en néoprène.

L'objectif est donc de mettre en place un plan de redressement. "Nous avons décidé de nous concentrer sur l'ADN de la marque, à savoir les masques et les combinaisons, et de délaisser les produits techniques de la plongée en bouteille", explique Christophe Margnat. Un pari réussi puisque Beuchat a depuis retrouvé ses lettres de noblesses, générant un chiffre d'affaires consolidé d'environ 20 millions d'euros, dont 17 millions en 2018 pour la seule partie "plongée".

Des flashballs et équipements de haute sécurité

Car depuis septembre dernier, Beuchat a franchi un nouveau palier en devenant un groupe abritant la filiale Beuchat Industries. Il s'agit de la partie production des produits de plongée mais aussi d'autres secteurs. "Garder l'outil de production seulement pour nous n'avait pas d'intérêt", explique Christophe Margnat. Nous nous positionnons comme un porteur de solutions dans certaines technologies". En clair il s'agit de mettre à profit le savoir industriel de la PME.

En l'occurrence il s'agit de la maîtrise de régulation de haute pression, utilisé pour les respiratoires sous-marins, et la soudure haute fréquence, pour l'enveloppe gonflable des gilets de stabilisation. Le premier se décline pour les balises de rechargement et les armes non-létales comme les flashball. Le deuxième sert pour les matelas médicaux anti-escarres et des équipements de haute sécurité. C'est d'ailleurs pour des airbags de moto que Beuchat a commencé sa diversification en travaillant avec la société marseillaise d'accessoire de moto... Shark.

"Aujourd'hui, la majorité de l'activité de Beuchat Industrie est de la sous-traitance pour d'autres marques", affirme Christophe Margnat. Cette filiale ne représente pour l'instant que 25% de l'activité du groupe, mais le président ne cache pas qu'elle pourrait...