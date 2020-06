En se dotant d'un advisory board, Qommute confirme son ambition européenne

C'est l'étape ultra stratégique, celle où il est possible de passer un cap et de changer de dimension. Confortée sur son marché domestique, où elle est leader, la PME innovante regarde attentivement l'export et c'est pour l'accompagner dans ce développement plus affirmé qu'elle se dote d'un advisory board.

Actuellement en phase d'hyper-croissance, Qommute édite un logiciel capable de transmettre une information transport immédiate aux passagers, sur tout support, que ce soit les applications mobiles, les bornes, les sonorisations dans les tramways ou les réseaux sociaux. Une information précieuse qui est extrêmement demandée par le consommateur et qui représente tout l'enjeu de la mobilité pour les opérateurs.

Adressant le...