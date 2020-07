Avec David Raguet, ValEnergies réécrit sa feuille de route

A 51 ans, David Raguet prend la tête de ValEnergies, PME spécialiste de l'efficience énergétique et une des pionnières en France de l'autoconsommation solaire. Un nouveau challenge pour ce spécialiste du développement commercial à l'international qui a évolué au sein des grands comptes industriels Saint Gobain et Bosch avant de s'intéresser, en 2007, au domaine des énergies renouvelables en général, au solaire en particulier. Le secteur, alors, se limitait à la production de centrales photovoltaïques raccordées au réseau, mais déjà l'homme interrogeait le modèle : "Je ne le trouvais pas vertueux, il me semblait plus pertinent que l'électricité produite en local profite directement aux consommateurs locaux". Le principe de l'autoconsommation en somme.

Un potentiel à développer

D'où son intérêt pour la présidence de ValEnergies, laissée vacante par le départ d'Olivier Béchu. Pour lui, l'entreprise azuréenne...