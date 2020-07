Spécialiste de la protection du travailleur isolé, Doomap s'envisage à l'international

(Crédits : DR)

Basée à Sophia-Antipolis, l'entreprise s'est positionnée sur le marché du dispositif d'alarme du travailleur isolé via des solutions sous forme de boîtiers et smartphones reliés à un centre d'appel, s'appuyant sur un business-modèle qui privilégie la souplesse pour le client, principalement des PME mais aussi des grands comptes. Un marché qui bénéficie d'un certain dynamisme et qui pousse la PME azuréenne à regarder l'export avec intérêt.