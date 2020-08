Comment Végétalement Provence répond aux besoins des professionnels de la beauté

Anciens cadres de grands groupes du luxe et des cosmétiques, Jean Marc Delabre et Vincent Faraco fondent en 2006 leur propre entreprise. "Nous avions envie de créer quelque chose qui soit différent de ce que l'on a pu connaître dans l'industrie cosmétique professionnelle, différent de par les valeurs et la composition des produits." Depuis leur garage, ils commencent par importer des marques étrangères dont ils accompagnent la distribution. Puis en 2011, ils lancent la leur, Végétalement Provence, qui vise à répondre aux besoins des professionnels de la beauté.

Des produits plus sains et différenciants

Parmi eux, surtout, un besoin de préserver sa santé. "34 % des coiffeurs ne finissent pas leur carrière à cause d'allergies", pointe Jean-Marc Delabre. "On rencontre des problèmes...